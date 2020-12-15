ألمانيا تسجل 500 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا 500 حالة وفاة، و14432 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليون و351510 حالات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 22475.

وأعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب متلفز، يوم الاثنين الماضي، أن ألمانيا ستطبق بداية من يوم غد الأربعاء، إغلاقا هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكدا خطورة الوضع الوبائي.

المصدر: رويترز + نوفوستي