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ألمانيا تسجل 500 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

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ألمانيا تسجل 500 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters FABRIZIO BENSCH
مواطنون ألمان يرتدون كمامات أثناء سيرهم بجانب زينة عيد الميلاد في العاصمة برلين في ظل تفشي فيروس كورونا
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سجلت ألمانيا 500 حالة وفاة، و14432 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليون و351510 حالات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 22475.

وأعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب متلفز، يوم الاثنين الماضي، أن ألمانيا ستطبق بداية من يوم غد الأربعاء، إغلاقا هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكدا خطورة الوضع الوبائي.

المصدر: رويترز + نوفوستي

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