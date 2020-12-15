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ظريف يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا

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ظريف يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا
Reuters
محمد جواد ظريف
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علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها واشنطن ضد تركيا.

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وقال ظريف، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرة أخرى إدمان الولايات المتحدة على العقوبات وازدراء القانون الدولي".

وأضاف: "ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها".

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في وقت سابق، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

المصدر: RT

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