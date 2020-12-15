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علييف يستنكر العقوبات الأمريكية على تركيا ويصفها بـ"المجحفة والمنافية للقانون"

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علييف يستنكر العقوبات الأمريكية على تركيا ويصفها بـ
Reuters
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
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استنكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا لتزودها بمنظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في بيان له: "علييف وصف القرار بالمجحف وغير المقبول والمنافي للقانون".

وأضاف حاجييف: "الرئيس علييف يرى أن العقوبات الأحادية المفروضة على تركيا غير مقبولة، وأنه من الإجحاف فرض عقوبات عليها بينما تستخدم بعض دول الناتو منظومات للدفاع الجوي شبيهة (لما حصلت عليه أنقرة)".

وتابع نائب الرئيس الأذربيجاني: "علييف يقيم هذا الوضع على أنه ازدواجية في المعايير ومخالف للقانون".

وأردف حاجييف: "الرئيس علييف واثق من أن العقوبات لن تعيق خطوات تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية".

وأشار إلى عدم تجاوب واشنطن مع مقترحات تركيا لإنشاء مجموعة عمل فنية لمناقشة هذا الموضوع بشكل موضوعي، لافتا إلى أن "تركيا وأذربيجان تساندان بعضهما، وتقفان جنبا إلى جنب دائما".

المصدر: "الأناضول"

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