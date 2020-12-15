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"سي إن إن": نائب جمهوري يقرر ترك حزبه بسبب موقف ترامب من نتائج الانتخابات

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Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن النائب عن ولاية ميشيغان، بول ميتشل، سيترك الحزب الجمهوري بعد رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقال ميتشل في رسالة موجهة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للحزب، رونا مكدانيل، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي: "الرئيس وفريقه القانوني لم يتمكنوا من تقديم أدلة جوهرية على حدوث تزوير أو إخفاقات إدارية على نطاق واسع بما يكفي للتأثير على نتيجة الانتخابات".

ووفقا للرسالة، فإن ميتشل يشعر بخيبة أمل من سلوك بعض أعضاء قيادة الحزب الذين يصدقون "نظريات مؤامرة لا أساس لها"، ولا يدافعون عن العملية الانتخابية بسبب اعتبارات سياسية.

ولا يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات الأخيرة ويحاول الطعن في فوز الديمقراطي جو بايدن أمام المحاكم، لكن محاولاته لم تتوج بالنجاح حتى الآن.

المصدر: "سي إن إن"

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