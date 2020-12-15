مئات الطلاب الجزائريين في روسيا يطالبون بلادهم بإجلائهم

طالب 300 طالب جزائري في روسيا سلطات بلادهم بالإسراع في تخصيص رحلات لإجلائهم بعد أن أنهوا دراستهم في الجامعات الروسية.

وكشف النائب في البرلمان عن الجالية المقيمة بالأمريكيتين وأوروبا، عبد الحكيم دحمون، أنه يتلقى يوميا من الطلبة المقيمين في روسيا نداءات استغاثة يطالبونه من خلالها بالتدخل لدى السلطات الجزائرية.

وأضاف أن الطلاب يعيشون في ظروف صعبة بسبب عدم امتلاكهم الأموال الكافية لاقتناء مواد غذائية، وكذا عدم إيجاد مأوى لهم، ما جعلهم يتنقلون من مكان إلى آخر في أجواء مناخية صعبة.

ودعا دحمون وزير الخارجية إلى النظر في حالة الطلاب ومنحهم تراخيص استثنائية للعودة إلى الوطن.

يذكر أن الجزائر علقت كليا الرحلات الجوية الدولية في ظل جائحة كورونا.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية