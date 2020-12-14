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ترامب: وزير العدل سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

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ترامب: وزير العدل سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد
Reuters /FW1F/Peter Cooney
وزير العدل الأمريكي المستقيل وليام بار
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد.

وأفاد مراسل RT بأن جيف روزن، نائب بار المستقيل، سيتولى منصب القائم بأعمال وزير العدل قبل أيام من تنصيب جو بايدن، وبعد أيام من انتقادات وجهها ترامب لبار عقب تصريحات بخصوص عدم وجود شبهة تزوير في الانتخابات بعد انتهاء تحقيقات قامت بها الوزارة.

وكان بار قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات". 

وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه قلب انتصار جو بايدن".

المصدر: RT

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