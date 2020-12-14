ترامب: وزير العدل سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد.

وأفاد مراسل RT بأن جيف روزن، نائب بار المستقيل، سيتولى منصب القائم بأعمال وزير العدل قبل أيام من تنصيب جو بايدن، وبعد أيام من انتقادات وجهها ترامب لبار عقب تصريحات بخصوص عدم وجود شبهة تزوير في الانتخابات بعد انتهاء تحقيقات قامت بها الوزارة.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

وكان بار قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه قلب انتصار جو بايدن".

المصدر: RT