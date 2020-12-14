"ذي هيل": بايدن سيدعو الأمة الأمريكية إلى "طي صفحة الانتخابات"

ذكر موقع "ذي هيل" أنه بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، سيدعو الأخير في خطاب وطني الأمة الأمريكية إلى "طي صفحة الانتخابات".

ووفقا لمقتطفات حصل عليها الموقع، فإن بايدن سيثني في خطابه على المجمع الانتخابي لـ"صموده على الرغم من الضغط الهائل من الرئيس دونالد ترامب وحلفائه لتعطيل النظام".

وسيقول بايدن إنه "في هذه المعركة من أجل روح أمريكا، سادت الديمقراطية... نحن الشعب صوتنا وإيماننا في مؤسساتنا لا يزال موجودا ونزاهة انتخاباتنا لا تزال على حالها. وهكذا، حان الوقت الآن لقلب الصفحة.. للتوحيد والشفاء".

المصدر: "The Hill"