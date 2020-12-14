 
مباشر
عاجل
بايدن يحصل على 302 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب ليفوز رسميا بالرئاسة

تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية

أخبار العالم

تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية
Sputnik VALERY MELNIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd0w

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية لتبادل الأسرى بين أرمينيا وأذربيجان، توسط فيها شخصيا قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ الفريق رستم مرادوف.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إلى أن قائد قوات حفظ السلام الروسية أجرى خلال الأسبوعين الأخيرين مفاوضات حثيثة مع الجانبين الأرمني والأذربيجاني بشأن تبادل الأسرى.

إقرأ المزيد
قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ: تطبيع الوضع في جنوب الإقليم إثر تدخل عسكريينا
قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ: تطبيع الوضع في جنوب الإقليم إثر تدخل عسكريينا

وفي 14 ديسمبر الجاري نفذت عملية التبادل، حيث تم تسليم 12 أسيرا للجانب الأذربيجاني و44 أسيرا للجانب الأرمني.

وأكد كوناشينكوف أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تقديم المساعدة في الجهود لجمع المعلومات عن المفقودين خلال النزاع في قره باغ.

كما تستمر عودة النازحين إلى منازلهم، حيث عاد 825 من النازحين الأرمن إلى قره باغ خلال اليوم الأخير، ليبلغ عدد العائدين الإجمالي منذ بدء عملية حفظ السلام أكثر من 39 ألف شخص.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا