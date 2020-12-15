لإدراج بند الحفاظ على البيئة.. إيمانويل ماكرون يعلن عن تنظيم استفتاء لتعديل المادة الأولى من الدستور

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم الاثنين، أنه سيتم تنظيم استفتاء من أجل إدراج بند "الكفاح من أجل المناخ" في الدستور.

وقال رئيس الدولة إن إجراء الاستفتاء يهدف إلى تعديل المادة الأولى من الدستور لتشمل "ضمان الحفاظ على البيئة".

وأكد ماكرون أن أي إشارة إلى تغير المناخ في الدستور الفرنسي سيتم البت فيها عبر استفتاء.

وصرح الرئيس الفرنسي بعد اجتماع حول هذه القضية في باريس بأن "الإصلاح يتعلق بأفكار التنوع البيولوجي والبيئة ومعالجة تغير المناخ بموجب المادة 1 من الدستور".

المصدر: وسائل إعلام فرنسية