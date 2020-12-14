لافروف يحذر من مساع لتدمير اتفاقية دايتون للسلام في البوسنة والهرسك

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، من محاولات لتدمير اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب في البوسنة والهرسك في العام 1995.

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وفي ختام محادثات أجراها في سراييفو، مع ميلوراد دوديك، العضو الصربي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الثلاثي، قال الوزير الروسي: "أود أن أحذر بحزم بعض شركائنا من محاولات تدمير هيكليات اتفاقية دايتون، وهي محاولات نشاهدها في الوقت الحالي. فإن مثل هذه المحاولات، بغض النظر عن دوافعها، تهدد بعواقب بالغة الخطورة".

وقال لافروف إن اتفاقية دايتون لا تعرقل بأي شكل من الأشكال تطوير العلاقات بين سراييفو ودول أخرى أو المؤسسات الأوروبية المشتركة، مؤكدا أن موسكو ستحترم خطوات البوسنة الهرسك على طريق التكامل الأوروبي في حال اتخاذ هذه الخطوات بمراعاة مبادئ دايتون.

المصدر: تاس