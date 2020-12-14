بريكست.. وزير ألماني يحذر من نفاذ الوقت قبل التوصل لاتفاق تجاري

أعلن وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث أن "الوقت ينفد أكثر فأكثر" بالنسبة للتوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال روث في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب": "لا تزال يد الاتحاد الأوروبي ممدودة.. ما زلنا نريد صفقة جيدة لمواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لكن الوقت ينفد أكثر فأكثر".

وأضاف: "ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية في لندن"، مشيرا إلى أنه عند وجود الإرادة، توجد طريقة لحل مشترك مقبول وعادل.

وقال دبلوماسيون أوروبيون اليوم، إن "المفاوضات بين البريطانيين والأوروبيين لمحاولة التوصل إلى اتفاق للتجارة قد أحرزت بعض التقدم، لكن العوائق مستمرة بشكل خاص فيما يتعلق بموضوع الصيد شديد الحساسية".

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وفي وقت سابق اليوم، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي "يكرس كل جهوده" لإبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بعد بريكست قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

المصدر: "لوفيغارو"