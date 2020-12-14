CNN: المجمع الانتخابي يمنح أصوات ولاية جورجيا الـ 16 لجو بايدن

ذكرت شبكة "CNN" أن المجمع الانتخابي منح أصوات ولاية جورجيا الـ 16 للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وبايدن هو أول مرشح ديمقراطي رئاسي يفوز بهذه الولاية منذ 28 عاما، أي منذ الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1992.

يذكر أن بايدن فاز بجورجيا بنحو ربع نقطة مئوية على الرئيس دونالد ترامب، وهو أحد أضيق الهوامش في هذه الدورة.

وقد أشرف مسؤولو الانتخابات الجمهوريون على عملية تدقيق على مستوى الولاية وإعادة فرز الأصوات بشكل كامل، وتم في نهاية العملية تأكيد فوز بايدن بـ11779 صوتا فقط من أصل 5 ملايين تم الإدلاء بها.

المصدر: CNN