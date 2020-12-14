 
مباشر

CNN: المجمع الانتخابي يمنح أصوات ولاية جورجيا الـ 16 لجو بايدن

أخبار العالم

CNN: المجمع الانتخابي يمنح أصوات ولاية جورجيا الـ 16 لجو بايدن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pczg

ذكرت شبكة "CNN" أن المجمع الانتخابي منح أصوات ولاية جورجيا الـ 16 للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وبايدن هو أول مرشح ديمقراطي رئاسي يفوز بهذه الولاية منذ 28 عاما، أي منذ الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1992.

يذكر أن بايدن فاز بجورجيا بنحو ربع نقطة مئوية على الرئيس دونالد ترامب، وهو أحد أضيق الهوامش في هذه الدورة.

وقد أشرف مسؤولو الانتخابات الجمهوريون على عملية تدقيق على مستوى الولاية وإعادة فرز الأصوات بشكل كامل، وتم في نهاية العملية تأكيد فوز بايدن بـ11779 صوتا فقط من أصل 5 ملايين تم الإدلاء بها.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا