بومبيو: لن نتوانى عن ملاحقة كل من لعب دورا في اختطاف روبرت ليفينسون

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة وضعت اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية على لائحة العقوبات.

وذكر بومبيو في تغريدة عبر "تويتر" أن "هذين المسؤولين متورطين في اختطاف عنصر الـFBI السابق روبرت ليفينسون واحتجازه ووفاته المحتملة"، مشددا على "أننا لن نتوانى عن ملاحقة من لعب دورا في اختفائه".

Today, the United States is designating two senior officials of Iran’s Ministry of Intelligence and Security who were involved in the abduction, detention, and probable death of Robert Levinson. We will not relent in pursuing those who played a role in his disappearance. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها أدرجت على اللائحة السوداء "محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ. ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007".

المصدر: RT