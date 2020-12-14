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رئاسة الوزراء البريطانية: لندن ما زالت تأمل بالتوصل لاتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي

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رئاسة الوزراء البريطانية: لندن ما زالت تأمل بالتوصل لاتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي
Reuters
بريطانيا والاتحاد الأوروبي
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ما تزال تأمل في أن تتمكن من التوصل لاتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن هناك فجوات فيما يتعلق بقضايا رئيسية.

وأبلغ المتحدث الصحفيين: "ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق.. عدم التوصل إلى اتفاق هو نتيجة محتملة.. لكننا أوضحنا أننا سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة".

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وأكد استمرار وجود تباين في المواقف المتعلقة بضمانات مصائد الأسماك وتكافؤ فرص المنافسة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي "يكرس كل جهوده" لإبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بعد بريكست قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري في إفادة صحفية: "نحن ندرك بالطبع أن الوقت قصير.. وكلما مر الوقت كلما قلت احتمالات إبرام اتفاق في الأول من يناير".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول ما قد يحدث أو لا يحدث خلال هذه الأيام، لكن ما يمكنني أن أقوله، هو أننا نكرس كل جهودنا لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة".

المصدر: رويترز

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