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ترامب يعلن عن إعطاء أول جرعة في حملة التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة

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ترامب يعلن عن إعطاء أول جرعة في حملة التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن أول جرعة أعطيت ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وكتب في تغريدة: "تم إعطاء أول تطعيم. أهنئ الولايات المتحدة والعالم!".

وبدأت السلطات في ولاية نيويورك اليوم الاثنين بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد كورونا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الممرضة ساندرا ليندسي العاملة بغرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات ولاية نيويورك، تلقت أول جرعة لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وأوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد بالبدء بتطعيم الأطباء ونزلاء دور رعاية المسنين باللقاح المضاد للفيروس.

المصدر: RT + "رويترز"

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