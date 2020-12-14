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الولايات المتحدة.. موظفة في المجال الصحي تتلقى أول لقاح من "فايزر" ضد كورونا (صور)

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الولايات المتحدة.. موظفة في المجال الصحي تتلقى أول لقاح من
Reuters
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تلقت الممرضة ساندرا ليندسي العاملة بغرفة العناية المركزة في مركز لونغ ايلاند اليهودي الطبي، في إحدى مستشفيات ولاية نيويورك الأمريكية أول جرعة لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

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وبدأت السلطات في ولاية نيويورك اليوم الاثنين بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد كورونا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحد من انتشار الفيروس.

وانطلقت في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حملة التطعيم ضد كورونا، وأوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد بالبدء بتطعيم الأطباء ونزلاء دور رعاية المسنين باللقاح المضاد للفيروس.

الولايات المتحدة.. موظفة في المجال الصحي تتلقى أول لقاح من
Reuters
الممرضة ساندرا ليندسي
الولايات المتحدة.. موظفة في المجال الصحي تتلقى أول لقاح من

المصدر: "رويترز"

 

 

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