تقارير: فريق بايدن منقسم حول العودة للاتفاق النووي مع إيران

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مستشاري المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، منقسمون حول احتمال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015.

ووفقا للتقرير، بينما قالت حملة بايدن إنها تريد الانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، فإن بعض مساعدي بايدن يضغطون ضد العودة إليه، معتبرين أن هذه الخطوة ستضيع التقدم الذي أحرزته إدارة ترامب من خلال سياسة الضغط.

ورأى هؤلاء أن السبيل للمضي قدما هو مواصلة الضغط عبر فرض المزيد من العقوبات المماثلة التي فرضتها إدارة ترامب على طهران لإجبارها على توسيع الاتفاق.

المصدر: "i24news"