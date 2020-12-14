"مودرنا" تتوقع الموافقة الأوروبية على لقاحها المضاد لكورونا في 12 يناير

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية أنها تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الثاني من يناير المقبل.

وقال دان ستانر، رئيس القسم الأوروبي للشركة في حديثه مع صحيفة " شتوتغارتر تسايتونج" اليوم الاثنين: "نتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ألمانيا، في 12 يناير"، مضيفا أنه "ما أن يتم الحصول على الموافقة، يمكننا البدء في التوزيع".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" أعلنت يوم الخميس أن البيانات التي قدمتها شركة "مودرنا" حول لقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 "قوية للغاية".

المصدر: "رويترز"