الولايات المتحدة.. تراجع وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورنا في الساعات الأخيرة

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 190 ألف إصابة خلال يوم مسجلة تراجعا ملحوظا مقارنة مع بيانات اليوم السابق بـ 213 ألف حالة.

وبحسب بيانات الجامعة، "تم تسجيل 190920 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1389 حالة وفاة".

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ووفقا للجامعة، تم منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 16 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 299 ألف شخص، فضلا عن تعافي أكثر من 6 ملايين.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

المصدر: نوفوستي