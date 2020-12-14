فرنسا.. السجن لمشجعين روسيين شاركا في مشاجرة خلال ألعاب "أمم أوروبا - 2016" لكرة القدم

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة 3 و10 سنوات بحق مواطنين روسيين بعد إدانتهما بتهمة الإيذاء البدني الجسيم لمشجع بريطاني خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في العام 2016.

وأعلن جوليان بينيلي، محامي أحد المدانين، ميخائيل إيفكين، أن محكمة المحلفين في مدينة آكس أون بروفانس الفرنسية حكمت على موكله بالسجن مدة ثلاث سنوات، وبعشر سنوات للمدان الثاني، بافل كوسوف.

وفي وقت سابق طلب الادعاء العام الفرنسي بمعاقبة المواطنين الروسيين بالسجن 5 سنوات و15 سنة بتهمة "ارتكاب أعمال عنف باستخدام ما تيسر من أدوات كأسلحة".

وتم اعتقال الروسيين بافيل كوسوف وميخائيل إيفكين في ألمانيا في العام 2018 وتسليمهما لفرنسا بعد عامين من مشاركتهما في مشاجرة جماعية بين مشجعين روس وبريطانيين في مدينة مارسيليا الفرنسية، نشبت بعد انتهاء المباراة الأولى بين المنتخبين الروسي والبريطاني بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتعرض البريطاني أندرو بيتش لكسر خطير في جمجمته أثناء الاشتباك وأصبح معاقا، وفقد الذاكرة بشأن تطور الأحداث خلال الاشتباكات التي بدأت في ملعب المدينة ودارت فيما بعد في عدد من أحياء مارسيليا.

المصدر: تاس