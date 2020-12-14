تركيا.. الشرطة تعتقل 11 بتهمة اختطاف معارض إيراني

أفادت السلطات التركية باعتقال 11 شخصا لمشاركتهم في خطف وتهريب معارض إيراني مطلوب في طهران متهم بالضلوع في هجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران.

وقال مسؤول تركي بارز، إن حبيب الكعبي، وهو زعيم انفصالي إيراني من طائفة الأحواز العربية، اختطفته "شبكة تعمل لصالح جهاز المخابرات الإيراني" بعد أن استدرجته عميلة للمخابرات الإيرانية للسفر إلى تركيا.

وأضاف المسؤول التركي إن الكعبي الذي كان مقيما في السويد استدرج للسفر إلى تركيا لمقابلة امرأة غير معروفة له تعمل لدى المخابرات الإيرانية، وهو لم يكن على علم بذلك.

وتابع المسؤول إنه عندما وصل حبيب الكعبي إلى اسطنبول ذهب إلى مكان اللقاء المحدد حيث جرى هناك تخديره وتقييده.

وقالت شرطة اسطنبول إنه نقل إلى إقليم فان في شرق تركيا ثم عبر الحدود إلى إيران.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية في نوفمبر الماضي أن ضباطا من وزارة المخابرات الإيرانية اعتقلوا الكعبي للاشتباه في تورطه في هجوم عام 2018 على عرض عسكري إيراني أسفر عن مقتل العشرات دون أن توضح متى أو كيف اعتقل.

المصدر: رويترز