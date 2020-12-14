حسن روحاني: اغتيال فخري زادة تم لجر المنطقة إلى الحرب في الأيام الأخيرة لترامب.. والانتقام قادم
Reuters
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اغتيال العالم فخري زادة تم بهدف جر المنطقة إلى الحرب في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، متهما إسرائيل بالوقوف وراءه.
وتوعد الرئيس الإيراني بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب من طهران، مشيرا إلى أن من"حق إيران الانتقام لاغتيال فخري زادة في الزمان والمكان المناسبين"، وأن بلاده "لن تسمح لأحد بتحديد زمان ومكان انتقامنا"، على حد تعبيره.
المصدر: مراسل RT من طهران