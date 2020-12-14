 
مباشر

حسن روحاني: اغتيال فخري زادة تم لجر المنطقة إلى الحرب في الأيام الأخيرة لترامب.. والانتقام قادم

أخبار العالم

حسن روحاني: اغتيال فخري زادة تم لجر المنطقة إلى الحرب في الأيام الأخيرة لترامب.. والانتقام قادم
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcws

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اغتيال العالم فخري زادة تم بهدف جر المنطقة إلى الحرب في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، متهما إسرائيل بالوقوف وراءه.

إقرأ المزيد
إيران: اعتقال ضالعين في اغتيال العالم النووي فخري زاده
إيران: اعتقال ضالعين في اغتيال العالم النووي فخري زاده

وتوعد الرئيس الإيراني بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب من طهران، مشيرا إلى أن من"حق إيران الانتقام لاغتيال فخري زادة في الزمان والمكان المناسبين"، وأن بلاده "لن تسمح لأحد بتحديد زمان ومكان انتقامنا"، على حد تعبيره.

إقرأ المزيد
إيران تستعد لـ
إيران تستعد لـ "الرد" على قتل عالمها النووي

المصدر: مراسل RT من طهران

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا