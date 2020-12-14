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ماس: المفاوضات مع بريطانيا ستستمر بعد البريكست طالما هنالك فرصة لاتفاق

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ماس: المفاوضات مع بريطانيا ستستمر بعد البريكست طالما هنالك فرصة لاتفاق
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قالت ألمانيا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل المفاوضات مع بريطانيا بشأن اتفاق التجارة، بعد خروجها من الاتحاد، طالما يبدو التوصل إلى اتفاق ممكنا.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس : "المفاوضات مستمرة بالرغم من كسر جميع المواعيد النهائية، ونعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

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وأضاف: "في الوقت نفسه، نعمل على تكثيف الاستعدادات والتهيؤ لسيناريو عدم التوصل لاتفاق".

واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، على "بذل جهد إضافي"، ومواصلة المفاوضات بشأن اتفاق التجارة ما بعد "بريكست".

المصدر: رويترز

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