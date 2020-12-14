ماس: المفاوضات مع بريطانيا ستستمر بعد البريكست طالما هنالك فرصة لاتفاق

قالت ألمانيا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل المفاوضات مع بريطانيا بشأن اتفاق التجارة، بعد خروجها من الاتحاد، طالما يبدو التوصل إلى اتفاق ممكنا.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس : "المفاوضات مستمرة بالرغم من كسر جميع المواعيد النهائية، ونعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

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وأضاف: "في الوقت نفسه، نعمل على تكثيف الاستعدادات والتهيؤ لسيناريو عدم التوصل لاتفاق".

واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، على "بذل جهد إضافي"، ومواصلة المفاوضات بشأن اتفاق التجارة ما بعد "بريكست".

المصدر: رويترز