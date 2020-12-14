برلماني روسي: لن نسمح بجرنا في سباق عسكرة الفضاء

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا لن تسمح بجرها نحو سباق تسلح جامح في الفضاء الكوني.

وفي تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين، قال كوساتشوف إن الولايات المتحدة، التي يفوق إنفاقها العسكري الإنفاق الروسي عدة مرات، تحاول جر روسيا نحو سباق مكلف في عسكرة الفضاء، مضيفا: "لن نسمح بجرنا في سباقات من هذا النوع، سواء في الفضاء أو على الأرض".

وتابع البرلماني أن "موسكو تدرك تمام الإدراك المخاطر الاقتصادية الناجمة عن كهذه السباقات، فضلا عن المخاطر العسكرية والعواقب السياسية، لذا فإن موقف موسكو يتلخص في ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لمنع العسكرة الجامحة للفضاء".

لكنه أشار إلى أن موقف روسيا هذا لا يتلقى تجاوبا من قبل الولايات المتحدة التي ترى مصلحتها في إبقاء هذا المجال خارج السيطرة من قبل القانون الدولي، أملا في استخراج فوائد من تفوقها العسكري.

المصدر: نوفوستي