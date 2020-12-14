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حسن روحاني يجدد الدعوة إلى إلغاء العقوبات على إيران ويذكر بضرورة التزام الجميع بالاتفاق النووي

أخبار العالم

حسن روحاني يجدد الدعوة إلى إلغاء العقوبات على إيران ويذكر بضرورة التزام الجميع بالاتفاق النووي
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني.
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دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده، مؤكدا أن صمود شعبه هزم "الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب" عليه وأفشل مشروعه.

وأوضح روحاني أن الاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي، رغم أنه لم يكن اتفاقا "دون نقائص"، يتعين على واشنطن أن تعود إلى الالتزام به، لأن "إنهاء العقوبات يعني إنهاء الإرهاب الاقتصادي ونيل الإيرانيين حقوقهم". وأكد أن طهران "ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا نفذ الجميع تعهداتهم".

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واتهم روحاني أطرافا داخل إيران بالسعي إلى تأخير إنهاء العقوبات وإبقاء الوضع الحالي لفترة أطول، رغم الصعوبات التي تعاني منها البلاد، وقال إن "صادراتنا غير النفطية خلال التسعة أشهر الاخيرة انخفضت بشدة بسبب الحظر". ووعد روحاني الإيرانيين بأن حكومته "ستكرس جهودها لرفع الحظر الجائر واللاشرعي..ولن تألو جهدا في هذا المجال".

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المصدر: قناة "العالم" /مراسل RT من طهران

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