عبد الله بن زايد: بدأنا المرحلة الثالثة من اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الإمارات

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان، إن بلاده تبحث مع روسيا إمكانية الترخيص لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في الإمارات.

وأكد بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، على تطور التعاون بين روسيا والإمارات في مجال مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي قد بدأت الآن في الإمارات.

بدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو وأبوظبي تناقشان إمكانية الإنتاج المرخص للقاح الروسي "سبوتنيك V" في الإمارات.

المصدر: RT