الصحة الإيرانية تسجل أكثر من 7500 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و251 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و115770 شخصا، أما الوفيات فبلغت 52447 حالة.

وقالت الوزارة، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 823231 شخصا، مضيفة أن 5711 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 6 ملايين و750359 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.



المصدر: RT



