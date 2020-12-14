وزير الخارجية العماني يؤكد رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي مع إيران

أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عند استقباله مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في مسقط، رغبة بلاده في تطوير مزيد من العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة "فارس" إن البوسعيدي ثمن الأرضية والطاقات المتاحة في العلاقات بين البلدين، مؤكدا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما لفت وزير الخارجية العماني إلى أهمية الحوار حول قضايا المنطقة، معربا عن أمله بالمزيد من توفير أرضية التفاهم بين دول المنطقة في الظروف الدولية الجديدة.

من جانبه أشار مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية خلال اللقاء إلى أهمية المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا أهمية انعقاد اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في المرحلة الراهنة.

ونوه عراقجي إلى المكانة المهمة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية الإيرانية.

المصدر: فارس