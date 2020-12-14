الشرطة الأندونيسية تحتجز الداعية الإسلامي رزيق شهاب لانتهاكه تدابير الوقاية من كورونا

تحتجز الشرطة الأندونيسية الزعيم الديني المحلي، رزيق شهاب، منذ يومين في قضية انتهاكه التدابير الوقائية لمكافحة تفشي كورونا، عندما نظم تجمعا شعبيا حضره الآلاف من أنصاره قبل نحو شهر.

وتقرر الاحتجاز بعد استجوابه من طرف الشرطة في العاصمة جاكارتا، في جلسة دامت مدة 10 ساعات.

واستجاب الداعية الإسلامي صباح السبت للاستدعاء الثاني للشرطة، التي كانت نبهت إلى إمكانية اعتقاله في حال استمر في تجاهل استدعائها، وقرر الذهاب بنفسه إليها مرفوقا بضباط أمن وأنصار و5 من المعنيين بالتحقيق من قادة حزبه "جبهة المدافعين عن الإسلام".

يأتي ذلك بعد قتل قوات الأمن 6 من حراسه منتصف ليل الاثنين الماضي بإطلاق النار عليهم خلال شجار مسلح مزعوم مع الشرطة كذّبه حزب الزعيم الإسلامي، مؤكدا أن لا أحد من القتلى الـ 6 كان يحمل سلاحا ناريا.

ويواجه رزيق شهاب إمكانية توجيه تهمة انتهاك تدابير وقائية صحية في يوم 14 نوفمبر الماضي بتنظيمه تجمعا لأنصاره في العاصمة الأندونيسية جاكارتا، غير مبال بالقرارات الحكومية لمنع انتشار وباء كورونا في البلاد. وتدخل هذه التهمة في إطار المادة 160 من القانون الجنائي الأندونيسي بشأن "الحث على ارتكاب جرائم"، حسب وسائل الإعلام المحلية، والتي تصل عقوبتها إلى 6 سنوات سجنا.

وعاد رزيق شهاب، الشخصية المثيرة للجدل في أندونيسيا، إلى بلاده الشهر الماضي بعد منفى اختياري في المملكة العربية السعودية دام 3 سنوات، واستقبلته جماهير غفيرة من أنصاره في المطار، تلاه احتفاله وآلاف من أنصاره بالمولد النبوي الشريف ثم بزفاف ابنته، رغم تدابير مكافحة وباء كورونا.

المصدر: صحيفة "The Jakarta Post" /الصحيفة الإلكترونية الأندونيسية "Tempo.co"