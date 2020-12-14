مستشار الأمن القومي لبايدين يعلق على إعدام إيران الصحفي روح الله زام

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين، أن الولايات المتحدة ستقف في وجه "انتهاكات" إيران، وذلك على خلفية إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام.

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وقال سوليفان، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زام، الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكا مروعا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران".

وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على زام، مدير قناة "آمد نيوز" على "تلغرام"، بتهمة "تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

Iran’s execution of Ruhollah Zam, a journalist who was denied due process and sentenced for exercising his universal rights, is another horrifying human rights violation by the Iranian regime. We will join our partners in calling out and standing up to Iran’s abuses. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 13, 2020

المصدر: RT