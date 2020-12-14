عواصف مطرية قوية تضرب الساحل الشمال شرقي لأستراليا ومد بحري يُغرق شاطئ "مين بيتش"

تهب عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة على الساحل الشمال شرقي لأستراليا، مما أدى إلى ابتلاع الأمواج العاتية شواطئ سياحية معروفة واختفائها تحت مياه المحيط.

وأكد سايمون ريتشاردسون، رئيس بلدية بايرون صباح الاثنين أن شاطئ "مين بيتش"، في منطقة بايرون باي السياحية بشمال ولاية نيو ساوث ويلز، قد "اختفى تقريبا"، تقول وكالة رويترز، مثلما بثت القنوات التلفزيونية مشاهد لغرق ممشى شعبي على طول الشاطئ تحت ضربات الأمواج.

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تآكل السواحل بفعل الحت الذي يسببه المد البحري والأمواج القوية والأمطار المتهاطلة باستمرار وبغزارة، دفع السلطات إلى تحذير المواطنين ودعوتهم إلى اتخاذ احتياطات السلامة الضرورية، بما فيها الامتناع عن استخدام السيارات، لا سيما في الطرقات المحاذية للسواحل.

وبلغت مستويات تساقط الأمطار في بعض جهات أستراليا، على غرار المناطق الحدودية عالية الكثافة السكانية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، أكثر من 700 ملم في ظرف 48 ساعة.

تأتي هذه الاضطرابات الجوية القوية، التي تدوم منذ 3 أيام، بعد أسابيع من الحرائق الضخمة التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية عبر البلاد، متسببة في أضرار كبيرة في جزيرة فريزر السياحية المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة اليونيسكو.

المصدر: وكالة رويترز/صحيفة "Herald Sun" الأسترالية