"بلومبيرغ": ناقلة نفط إيرانية وصلت الساحل الفنزويلي لشحن النفط من هناك

أفادت وكالة "بلومبرغ"، أمس الأحد، بأن ناقلة النفط الإيرانية "ندروس"، وصلت إلى الساحل الفنزويلي، ومن المتوقع أن يتم شحنها بالنفط الخام من ميناء "خوسيه"، وفقا لوثيقة اطلعت عليها.

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وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه من المقرر أن تقوم ناقلة النفط الإيرانية بتحميل 1.9 مليون برميل من "Merey 16"، في ميناء "خوسيه".

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم إدراج شركة النفط الوطنية الإيرانية كعميل للشركة الفنزويلية، وشركة النفط الوطنية الفنزويلية كشاحن"، وتظهر شركة "New Shipping Ltd-LIB" التي ترفع علم بالاو، هي "المالك المستفيد للسفينة".

وأوضحت "بلومببرغ" أن ناقلة النفط أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال يوم الجمعة، عند توقفها في ميناء "خوسيه".

ووفقا لبيانات جمعتها "بلومببرغ" في سبتمبر، تعتبر "ندروس" ثاني ناقلة لتحميل النفط الخام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث كانت السفينة الناقلة "هورس" التي ترفع العلم الإيراني، أول من حمل النفط الخام الفنزويلي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

المصدر: "بلومبيرغ"