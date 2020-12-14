المصنعون البريطانيون يحذرون من "ضربة قاضية" إذا لم تتوصل لندن لاتفاق تجاري بشأن ما بعد "بريكست"

حذرت الصناعة التحويلية البريطانية من "ضربة قاضية" محتملة، في حال لم يتمكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من ضمان التوصل لاتفاق تجاري بشأن ما بعد "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وأشارت الهيئة التجارية للمصنعين البريطانيين، "ميك يو كيه"، إلى أنها خفضت توقعاتها لنمو القطاع في عام 2021، إلى 2.7%، بعد أن كان 5.1%، قبل ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يقرب من نصف معدل النمو الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع.

ولفت الرئيس التنفيذي لهذه الهيئة، ستيفن بيبسون، إلى أنه "إضافة إلى جائحة كورونا، يشعر الكثيرون في الصناعة وكأنهم ملاكم منهك في الجولة الأخيرة من المباراة"، مؤكدا أن "خروج بريطانيا بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى ضربة قاضية" للاقتصاد.

كما كشفت البيانات الرسمية، الأسبوع الماضي، أن إنتاج المصانع البريطانية في أكتوبر كان أقل بنسبة 7.1% عن مستواه قبل عام.

جدير بالذكر أن المصنعين البريطانيين سيعانون من تعريفات جمركية على العديد من صادراتهم إلى أوروبا اعتبارا من الأول من يناير القادم، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري، بالإضافة إلى عقبات تنظيمية أخرى.

المصدر: "رويترز"