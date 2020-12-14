روسيا تدين محاولات وسائل إعلام أمريكية اتهامها بشن هجمات إلكترونية

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات ألكترونية على هيئات حكومية أمريكية بأنها لا أساس لها.

وقالت السفارة في بيان في صفحتها على "فيسبوك": "لقد لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة، التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة الأمريكية".

وأضافت في البيان: "نعلن أن الهجمات في فضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لبلدنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول".

هذا وقد ألقت صحيفة "واشنطن بوست" باللوم على روسيا بعد أن أكدت وسائل إعلام إمريكية تعرض مؤسسات حكومية أمريكية منها الخزانة لهجوم سيبراني ناجح.

المصدر: نوفوستي