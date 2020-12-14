تصفية مسلح أطلق النار أمام كاتدرائية في نيويورك

تمكنت الشرطة الأمريكية من تصفية المسلح الذي أطلق النار من على سلم كاتدرائية "سان جون" في مدينة نيويورك يوم الأحد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أصيب برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته.

A gunman opened fire from the steps of New York City's Cathedral Church of St. John the Divine just after an outdoor choir performance there on Sunday, and was shot dead by police https://t.co/WU9zMMkHUdpic.twitter.com/dlCdmBgJoC — Reuters (@Reuters) December 14, 2020

وقال مصدر من الشرطة إنه تم العثور في مكان الحادث على مسدسين نصف آليين وحقيبة تخص على ما يبدو المسلح تحتوي على عبوة مليئة بالبنزين وحبالا وأسلاكا وعدة سكاكين وشريطا.

The suspect is also believed to be the owner of a bag found nearby that had a full container of gasoline, rope, wire, and multiple knives. pic.twitter.com/0srfLxB8S9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2020

وذكر مفوض شرطة مدينة نيويورك، ديرموت شيا، للصحفيين في أعقاب الحادث، الذي وقع في ساعة متأخرة من بعد الظهر في مانهاتن إن إطلاق النار لم يؤد لإصابة أي شخص آخر بفضل التحرك السريع لثلاثة من رجال الشرطة في الموقع والذين تصدوا للمشتبه به.

ووقع إطلاق النار في ساعة متأخرة من بعد الظهر خارج الكاتدرائية التاريخية لأبرشية نيويورك الأسقفية بعد فترة وجيزة من انتهاء أداء جوقة في الهواء الطلق على درجات الكنيسة.

وأظهرت صور المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويشهر مسدسا في كل يد كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

Reuters JEENAH MOON

المصدر: رويترز