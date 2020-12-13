إصابة 8 اشخاص واعتقال 23 آخرين خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لترامب في واشنطن

أعلنت سلطات واشنطن عن تعرض ما لا يقل عن أربعة أشخاص للطعن، ليل أمس السبت، في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس البلاد دونالد ترامب وسط احتجاجات على خلفية نتائج الانتخابات.

وأوضح مكتب موريل بوزر عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، أن وحدات الإسعاف والطوارئ نقلت ثمانية أشخاص من منطقة الاحتجاج منذ حوالي الساعة الـ 7 مساء: ضحايا الطعن الأربعة، الذين قيل إنهم في حالة حرجة، إضافة إلى اثنين من ضباط الشرطة وشخصين آخرين، أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال مكتب رئيس البلدية إنه "تم اعتقال ما لا يقل عن 23 شخصا خلال احتجاجات تحت شعار (أوقفوا السرقة)".

وأضاف: "ستة أشخاص اعتقلوا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة، واعتقل 10 بتهمة الاعتداء البسيط، و4 في أعمال شغب، واثنان لعبور خط الشرطة وواحد لحيازة سلاح محظور".

المصدر: "CNN"