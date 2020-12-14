العثور على 11 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الشرقي لفنزويلا

أعلن خفر السواحل في ترينيداد وتوباغو عن العثور على 11 جثة قبالة الساحل الشرقي لفنزويلا.

وقال خفر السواحل في ترينيداد في بيان نقلا عن معلومات قدمتها فنزويلا: إن "11 شخصا يعتقد أنهم سافروا من فنزويلا إلى ترينيداد وتوباغو عثر عليهم ميتين في المياه بالقرب من فنزويلا الشرقي".

وأضاف: "تم العثور على الجثث يوم السبت بالقرب من بلدة جويريا الساحلية الفنزويلية".

وتابع: "المعلومات الأولية تشير إلى أن 11 جثة قد تكون مرتبطة بقارب غادر بلدة جويريا، شمال شرق ولاية سوكري الفنزويلية، في 6 ديسمبر وعلى متنه أكثر من 20 شخصا، لم يتم رؤيتهم أو سماع شيء عنهم منذ ذلك الحين".

ولفت خفر السواحل إلى أنه في الأسبوع الماضي لم يعترض أي سفن تغادر من غويريا، وأن السلطات في ترينداد وتوباغو تعمل مع فنزويلا في جهد بحث مشترك.

المصدر: "رويترز"