زاخاروفا عن نقص التنسيق العالمي في محاربة كورونا: كل شخص يعمل من أجل نفسه

أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أسفها إزاء فشل العالم في تنسيق التجاوب المشترك مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت زاخاروفا اليوم الأحد، في حوار مع قناة "زفيزدا": "لا نرى أي جهود عالمية مكثفة في سبيل تطوير العلاجات أو اللقاحات، ويعمل كل واحد بصورة أو بأخرى من أجل نفسه. هذا ما نراه".

وأشارت الدبلوماسية إلى أن روسيا، بعد الإعلان رسميا عن تطوير لقاح "سبوتنيك V" ضد الفيروس التاجي تعرضت لحملة تضليل واسعة النطاق، وتابعت: "هل كنا نتوقع ذلك؟ نعم ولا على حد سواء. وكان يبدو لي أن هذه الآلة الغربية.. ستتوقف عندما يدور الحديث حول ما لا يقل عن حياة الكرة الأرضية بأسرها".

وأبدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قناعتها بأن الجائحة كانت ولا تزال تتيح للعالم فرصة للتوحد، في مواجهة هذا التحدي على الأقل، مؤكدة وجود مساعدة متبادلة بين دول مختلفة، على الرغم من أن هذه المساعي لا ترقى إلى المستوى العالمي.

وأضافت: "عندما تأتي الحيوانات إلى النهر لشرب المياه لا تهاجم بعضها البعض.. هذا العنصر موجود لدينا وهو مؤشر جيد جدا، ونتطلع إلى أن يكون شاملا. لا أشعر بالتفاؤل إزاء هذا الموضوع لكنني لست متشائمة أيضا".

المصدر: نوفوستي