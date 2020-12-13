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وكالة: مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا بهجوم لـ "بوكو حرام" جنوب شرقي النيجر

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وكالة: مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا بهجوم لـ
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مسلحون من عناصر "بوكو حرام"
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قتل 27 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية جنوب شرقي النيجر، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول محلي.

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وقال المصدر إن المسلحين هاجموا قرية تومور في منطقة ديفا الحدودية مع نيجيريا، مضيفا أن العملية خلفت أيضا سقوط جرحى وفقدان عدد من سكان القرية.

وأكد شهود عيان ومسؤولون محليون وقوع الاعتداء الذي جرى على خلفية انتخابات بلدية ومحلية في النيجر.

المصدر: نوفوستي

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