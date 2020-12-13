قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ: تطبيع الوضع في جنوب الإقليم إثر تدخل عسكريينا

أعلن الفريق رستم مرادوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، عن إعادة الوضع في مقاطعة هادروت جنوب الإقليم إلى طبيعته، بعد تدخل قواته لإنهاء انتهاك للهدنة هناك.

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وفي موجز صحفي، اليوم الأحد، قال الضابط الروسي: "في 11 ديسمبر، حصل قرب بلدتي هتسابيرد وهين تاغلار إخلال بنظام وقف إطلاق النار تم إنهاؤه بجهود قوات حفظ السلام الروسية. وفي الوقت الحالي عاد الوضع في هذه المنطقة إلى طبيعته".

وأضاف الفريق مرادوف أن قوات حفظ السلام الروسية تنفذ متابعة الوضع المستمرة وأنها تبقى على اتصال دائم مع ممثلي الطرفين الأرمني والأذربيجاني.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار في قره باغ قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ.

وكانت أرمينيا أعلنت، أمس السبت، عن "استئناف" القوات الأذربيجانية عملياتها الهجومية في مقاطعة هادروت، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع أول حادث انتهاك لوقف إطلاق النار بجنوب قره باغ، منذ فرضه بموجب البيان الذي وقعه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان ليلة 10 نوفمبر الماضي، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: إنترفاكس