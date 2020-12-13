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ترامب: هذه الانتخابات هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

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ترامب: هذه الانتخابات هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي، هي "الأكثر فسادا عبر تاريخ الولايات المتحدة".

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وكتب ترامب عبر حسابه في موقع "تويتر" أن "هذه هي الانتخابات هي الأكثر فسادا بتاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!. سوف أستخدم الفيتو!".

وسأل ترامب: "كيف توافق الدول والساسة على انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟ إنه صخب الدولة المتأرجحة".

وتعهد ترامب بأنه وفريقه سيواصلان المضي قدما في الطعون القانونية على نتائج انتخابات نوفمبر، بالرغم من استعداد الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يوم الاثنين.

واتهم الرئيس الأمريكي المحكمة العليا في بلاده بـ"تجاهل أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة".

وتشير نتائج الانتخابات الأخيرة المعلنة، إلى حصول جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب. 

المصدر: RT

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