قاليباف: استراتيجية إيران وفنزويلا هي مكافحة الهيمنة الأمريكية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، إن استراتيجية إيران وفنزويلا تتمثل في "مكافحة الهيمنة الأمريكية"، مشددا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

إقرأ المزيد

وأكد قاليباف في رسالة تهنئة بعثها إلى رئيس المجلس التأسيسي في فنزويلا ديوسدادو كابيو، بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية في بلاده، أن "سياسة البلدين الاستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الاستقلال ومكافحة إجراءات الهيمنة الأمريكية والتصدي لإجراءات الحظر الجائرة التي تتخذها الحكومة الأمريكية"، مؤكدا "الدور المهم للعلاقات البرلمانية في تعزيز العلاقات الودية بين إيران وفنزويلا".

وأعرب قاليباف عن أمله في الاستفادة من إمكانيات وقدرات البلدين واستخدام الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير وتوسيع التعاون الثنائي بين فنزويلا وإيران في شتى المجالات في الفترة المقبلة.

المصدر: "فارس"



