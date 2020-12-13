رئيس الوزراء الأرمني: قوات خاصة تركية شاركت في هجوم على مواقعنا بجنوب قره باغ

اتهم رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، وحدات من القوات الخاصة التركية بالمشاركة في هجوم شنته القوات الأذربيجانية، يوم السبت، على مواقع أرمينية في جنوب قره باغ.

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وقال باشينيان أثناء جلسة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، اليوم الأحد: "تعرضت مواقعنا قرب قريتي هتسابيرد وهين تاغلار لهجوم من قبل الوحدات الأذربيجانية. وهناك معلومات تدل على أن فصائل من القوات الخاصة التركية شاركت في الاعتداء".

وبحسب باشينيان، فقد وقع الهجوم في حين لم تنتشر قوات حفظ السلام الروسية بعد في المنطقة المذكورة. كما أشار إلى أن الاشتباك خلف ستة جرحى من الجانب الأرمني.

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من جهتها، أعلنت باكو أن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني يخوض خلال الأيام الأخيرة "عملية لمكافحة الإرهاب" في مقاطعة خوجاوند (واسمها الأرمني هادروت) من إقليم قره باغ ضد "تشكيلات مسلحة أرمنية" ما زالت تنشط في منطقة حرجية بمحيط بلدة هادروت.

المصدر: تاس