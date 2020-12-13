وزير الصحة الإسباني: قد نحقق مناعة جماعية من كورونا بحلول نهاية صيف 2021

قال سلفادور إيلا، وزير الصحة الإسباني، في مقابلة مع صحيفة "بابليكو" نشرت الأحد، إن بلاده قد تحقق مناعة جماعية من كورونا في نهاية صيف 2021 إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس ضد الفيروس.

وأضاف إيلا أن برنامجا للتطعيم سيبدأ في يناير، وأنه بحلول نهاية الصيف ينبغي تطعيم أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 47 مليونا.

وقال لصحيفة "بابليكو": "حتى لو لم يكن الأمر كذلك في أوروبا، فسوف نكون في مرحلة مختلفة تماما.. ولهذا أعتقد أننا سنكون في بداية النهاية خلال هذا الإطار الزمني الذي أذكره، من خمسة إلى ستة أشهر".

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن إسبانيا ستصل إلى مناعة جماعية، أجاب إيلا: "نعم. هذا ما يسميه المتخصصون، أن يكتسب الناس مناعة إما بسبب تلقيهم للقاح أو لأنهم أصيبوا بالمرض".

ومع ذلك، حذر إيلا الإسبان من مغبة عدم الحذر خلال فترة عيد الميلاد.

وكانت إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من فيروس كورونا.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 10519 يوم الجمعة ليصل الإجمالي إلى مليون و730575، في حين زاد عدد الوفيات بـ280 حالة ليصل الإجمالي إلى 47624.

المصدر: رويترز