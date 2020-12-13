إيران تستدعي سفير فرنسا بعد انتقادات لإعدام صحفي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، السفير الفرنسي في طهران/ احتجاجا على بيان الخارجية الفرنسية التي دانت فيه إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم.

وذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن الخارجية الإيرانية استدعت السفير الفرنسي احتجاجا على بيان الخارجية الفرنسية حول إعدام المعارض روح الله زم.

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وبحسب وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية، استدعي السفير الفرنسي في طهران، فيليب تيه بو، إلى مقر الخارجية الإيرانية، وأبلغ باحتجاج رسمي من السلطات الإيرانية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن السفير الفرنسي صرح لمدير الشؤون الأوروبية بالخارجية الإيرانية بأنه سوف يبلغ مسؤولي بلاده باحتجاج السلطات الإيرانية.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت اليوم، سفير ألمانيا لدى البلاد للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه إعدام الصحفي بتهمة التحريض على الاحتجاجات والعنف.

ونفذت السلطات الإيرانية يوم السبت حكم الإعدام بحق الصحفي لإدانته بتهمة "نشر الفساد في الأرض والتآمر ضد النظام".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دان بـ"أشد العبارات"، السبت، إعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا في بيان معارضته عقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين، وأن تتوقف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنب المتهمين، وفق ما جاء في بيان ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، بحسب "فرانس برس".

كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية، إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم، ووصفته بأنه "عمل همجي غير مقبول ويقوض حرية التعبير والإعلام في إيران".

المصدر: وكالات