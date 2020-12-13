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إصابات "كوفيد-19" الجديدة في هولندا تقفز بواقع 10 آلاف حالة

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إصابات
Reuters
إصابات كوفيد-19 الجديدة في هولندا تقفز بواقع 10 آلاف حالة
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أظهرت بيانات السلطات الصحية في هولندا يوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 10 آلاف حالة تقريبا خلال 24 ساعة الماضية وذلك في أكبر قفزة منذ نهاية أكتوبر.

وتعتبر هذه الزيادة استمرارا لاتجاه صعودي على مدار سبعة أيام.

وتشير الزيادة إلى أن تأثير إجراءات العزل الجزئي التي فرضت في 13 أكتوبر آخذ في التراجع.

وعقدت الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا يوم الأحد لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

المصدر: رويترز

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