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الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ

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الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار قائم بطول خط التماس بين طرفي النزاع في قره باغ
Sputnik Valery Melnikov
حاجز لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن نظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ قائم على طول خط التماس بين طرفي النزاع بصورة تامة.

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وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة ضمنت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العودة الآمنة لـ 636 لاجئا من أرمينيا إلى بيوتهم في قره باغ، ما يرفع العدد الإجمالي للاجئين الذين عادوا إلى منازلهم في المنطقة إلى ما يزيد عن 38,3 ألف.

وأمس السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية بوقوع أول حادث انتهاك لوقف إطلاق النار بجنوب قره باغ، منذ فرضه بموجب البيان الذي وقعه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان ليلة 10 نوفمبر الماضي، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

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المصدر: تاس

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