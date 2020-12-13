خروج رتل أمريكي محمل بالنفط السوري من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية

أفادت وكالة "سانا" السورية بقيام مركبات أمريكية تابعة للتحالف الدولي بتحميل "النفط السوري المسروق" بصهاريج ونقلها من ريف الحسكة إلى لاراضي العراقية ،عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية لمراسلة "سانا" أن رتلا من 85 آلية عسكرية وصهريجا محملة "بالنفط السوري المسروق والعتاد العسكري" توجه اليوم إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن 16 مدرعة أمريكية رافقت الرتل إلى الحدود العراقية.

وأخرجت القوات الأمريكية عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية على مدى الأشهر الأخيرة، بحسب "سانا".

المصدر: سانا