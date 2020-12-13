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بريطانيا: مفاوضات ما بعد "بريكست" بحاجة إلى مرونة وحيوية من جانب الاتحاد الأوروبي

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بريطانيا: مفاوضات ما بعد
Reuters SIMON DAWSON
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إن المفاوضات حول ما بعد "بريكست"، بحاجة إلى مرونة وحيوية أكثر من جانب الاتحاد الأوروبي.

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وأكد راب أن "الطريق ما زال طويلا أمام المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف وزير الخارجية: "نريد أن نعامل مثل أي ديمقراطية مستقلة أخرى تحترم نفسها، وإذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي قبول ذلك على المستوى السياسي، فهناك كل الأسباب التي تجعله واثقا بذلك"، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه"، حسب ما يتوقع.

وأشار راب إلى وجود قضيتين على المحك، وهما "مصائد الأسماك، وتكافؤ الفرص".

المصدر: "رويترز"

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