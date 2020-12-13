ماليزيا..ضبط أكثر من طنين من مادة الميثامفيتامين البلورية المخدرة

أعلنت وكالة الملاحة البحرية الماليزية، اليوم الأحد، أنها ضبطت أكثر من طنين من مادة الميثامفيتامين البلورية المخدرة، بقيمة 26.2 مليون دولار، من قارب قبالة الساحل الغربي للبلاد.

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وأشار المدير العام لوكالة الملاحة البحرية الماليزية، محمد زوبيل مات سوم، إلى أن "العملية جرت يوم الأربعاء، عندما صادفت دورية تابعة للوكالة قاربا يتحرك بطريقة مريبة قبالة سواحل جزيرة بينانغ".

وبعد رفض الشخص الذي كان يستقل القارب وحيدا، وهو شاب ماليزي عمره 26 عاما، الامتثال للأمر بالتوقف، جرت مطاردة القارب وتوقيفه.

ولفت محمد زوبيل إلى أن "الشاب حاول الهرب عبر القفز في المياه، لكنه اعتقل بعد ذلك".

وإثر عملية التفتيش، عثر المسؤولون على 130 كيسا، تحتوي 2118 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين البلوري المخدرة، مخبأة داخل أغلفة شاي صيني.

ونجحت ماليزيا في ضبط عدة كميات هائلة من هذه المادة المخدرة في السنوات الأخيرة، حيث أوضحت السلطات أن الشحنة الحالية كانت جزءا من عملية تهريب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل أستراليا وجنوب شرق آسيا والصين.

المصدر: "رويترز"